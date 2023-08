Roma, ultimo test senza Dybala: come sta la Joya e quando rientra

TIRANA (ALBANIA) - Ultimo test amichevole per la Roma di José Mourinho . I giallorossi, a otto giorni dal debutto in Serie A all' Olimpico contro la Salernitana , sfideranno il Partizani Tirana all' Air Albania Stadium . Un impianto, quello della capitale albanese, che evoca dolci ricordi: il trionfo in Conference League nella finalissima contro il Feyenoord . Un appuntamento indicativo per i giallorossi che dovranno però fare a meno di Paulo Dybala .

Roma, come sta Dybala: la data del probabile rientro

In vista del primo impegno ufficiale della stagione contro i granata di Paulo Sousa, Mourinho dovrà far fronte a diverse defezioni: tra tutte, spicca quella della Joya, che avrebbe comunque saltato l'impegno per squalifica. L’argentino sta quindi continuando ad allenarsi individualmente a Trigoria per recuperare dal fastidio che aveva avvertito alla mezz’ora della sfida contro il Tolosa e che lo ha costretto a lasciare il campo al 36’. In questi sei giorni Paulo non si è allenato con il gruppo ma si sta preparando per l'esordio in gare ufficiali: l'obiettivo di Mourinho è averlo a disposizione nella seconda di campionato, al Bentegodi di Verona contro l'Hellas, in programma il prossimo 26 agosto alle ore 20:45.