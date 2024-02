Dybala, la fidanzata Oriana Sabatini si diploma: potrà lavorare con i cadaveri

Oriana Sabatini e il diploma in tanatoprassi

"Ho terminato la prima parte del mio corso in tanatoprassi", ha rivelato Oriana Sabatini su TikTok mostrando anche il suo diploma. "È stato incredibile, ho il diploma", ha aggiunto, specificando che dovrà però seguire altri studi in materia. "Ti amo. Hai sempre amato i libri e siamo molto orgogliosi che tu abbia terminato la prima parte di tanatoprassia. Sei la migliore", ha scritto su Instagram la madre della Sabatini, Catherine Fulop, che è un'attrice e modella venezuelana molto famosa in Argentina.