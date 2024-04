Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala sbarca in tv: dove e quando

Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala , in tv. Per la prima volta la bella argentina sarà protagonista di un programma televisivo italiano. La 28enne sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , nella puntata in onda su Canale 5 sabato 27 aprile. L'appuntamento è dalle 16.30. Oriana parlerà della sua storia d'amore con il calciatore, che va avanti ormai da sei anni, e delle nozze imminenti, che saranno celebrate il prossimo 20 luglio.

Oriana Sabatini a Verissimo, chi è e perché è famosa

Oriana Sabatini è conosciuta in Italia principalmente per la sua relazione con Paulo Dybala. Per amore si è trasferita prima a Torino e poi a Roma. In realtà Oriana è molto nota in Argentina sia per la sua famiglia che per il suo lavoro (è una cantante e attrice). La Sabatini è la figlia dell'attrice venezuelana Catherine Fulop e dell'attore e imprenditore argentino Osvaldo Sabatini. L'ex tennista Gabriela Sabatini è sua zia.