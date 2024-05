Dybala fuori dalla Coppa America, il fratello spiazza tutti: "Non sei solo"

ROMA - Le parole di Paredes raccontavano un Paulo Dybala molto triste per la mancata convocazione con la nazionale dell’Argentina. Ovvio, verrebbe da dire, visto che la Joya sperava davvero di partecipare alla Coppa America in programma nel mese di giugno. Ma niente da fare. E dai social arriva il messaggio di incoraggiamento da parte del fratello di Paulo: “Impossibile non essere tristi, ma non dimenticare che non sei solo. La mamma, il papà, io e i tuoi fratelli: siamo con te. La tua famiglia ti ama sempre!”, ha scritto Gustavo. Dybala è partito per Perth con la Roma: sarà lui l’uomo immagine del club giallorosso in Australia pronto a disputare l’amichevole con il Milan in programma venerdì all’Optus Stadium (ore 13 italiane)