Al matrimonio di Dybala c'era una sedia vuota: il motivo commuove tutti

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati il 20 luglio a El Dok Haras, una tenuta chic a Exaltación de la Cruz, in provincia di Buenos Aires. Ai trecento invitati presenti è stato proibito utilizzare il cellulare e per questo motivo molti dettagli dell'evento sono venuti a galla solo in un secondo momento. Ad esempio è emerso che alla cerimonia il calciatore della Roma ha lasciato una sedia vuota. A farlo sapere in tv la giornalista argentina Julieta Argenta: "Sapete che Dybala ha perso il padre all'età di 15 anni e per questo ha voluto lasciare uno spazio per lui con una sedia vuota. I suoi parenti più stretti ne parlavano, come per invocarlo lì, per tenerlo presente".