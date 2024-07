Roma, Dybala e l’idea che intriga De Rossi

ROMA - Ieri Paulo Dybala ha celebrato sui propri social i due anni dalla sua grande presentazione al Colosseo Quadrato, un appuntamento festeggiato in quella calda serata da diecimila romanisti e da quel ragazzo emozionato che mai si sarebbe aspettato un affetto del genere. Così dopo l’allenamento ha postato una foto per ricordare quella splendida serata, convinto di aver fatto la scelta giusta accettando le lusinghe di Mourinho e dei Friedkin. La Roma riparte da lui anche per questa sua terza stagione, Paulo riparte dal suo ruolo naturale, l’esterno destro, ma con un’idea che lo intriga: provare a giocare anche da falso nove. Come fatto per esigenza nel primo test contro il Latina. Sarebbe una soluzione che faciliterebbe il suo ruolo di fantasista - e al tempo stesso goleador - ma che gli permetterebbe di correre decisamente meno e smistare il pallone a suo piacimento per servire le ali e le incursioni dei centrocampisti, e al tempo stesso trovarsi più vicino alla porta. Del resto il dribbling non gli manca, così come quelle intuizioni “alla Totti” che gli permettono di vedere l’assist anche da bendato.



Roma, l'opportunità per Dybala in attacco

Artem Dovbyk è un chiaro segnale che l’ex Dybala potrebbe provare il ruolo nell’amichevole contro il Tolosa in programma alle 18 al Fulvio Bernardini (con diretta su Dazn). È un’idea, per il momento, che potrebbe intrigare anche De Rossi in futuro. Di certo non mancherebbe la qualità. E allora chissà che questo pomeriggio a Trigoria il tecnico non possa provarlo proprio in quel ruolo visto che Abraham non è al meglio delle condizioni per quel problema muscolare che si è trascinato per una decina di giorni. E visto anche che il centravanti inglese non è certo sicuro di restare nella capitale, anzi, il fatto che la Roma stia cercando il centravanti titolare e stia trattando con forza il bomber della Ligaè un chiaro segnale che l’ex Chelsea non è più al centro del progetto. Così a quel punto la Roma come vice del titolare potrebbe pensare a Dybala (considerato che DDr ha a disposizione Baldanzi e che Soulé potrà benissimo giocare a destra), sempre che non si vada in cerca di un a riserva giovane e di prospettiva, e come terzo del ruolo chissà, il club magari potrebbe anche tenere Shomurodov ora impegnato alle Olimpiadi con l’Uzbekistan. Se ne parlerà di certo nei prossimi giorni, ma intanto già oggicontro il Tolosa in programma alle 18 al Fulvio Bernardini (con diretta su Dazn).

Roma, le ultime sull'amichevole contro il Tolosa