Come Dybala e Oriana hanno festeggiato il loro primo mesiversario di matrimonio

È già passato un mese dal matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini . In occasione del loro primo mesiversario, la cantante ha condiviso sui social una dolce dedica per il calciatore. A corredo di una foto scattata il giorno delle nozze, in cui bacia l'attaccante, Oriana ha scritto: "Buon primo mese, maritino". Anche Dybala ha condiviso sul suo account un'immagine che lo ritrae con la moglie e ha commentato: "Un mese".

Dybala e Oriana: dopo il matrimonio un figlio insieme?

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si amano dal 2018: per il calciatore lei si è trasferita in Italia e ha messo in stand by la sua carriera musicale. Dopo il matrimonio la coppia sogna di allargare la famiglia: di recente Oriana ha parlato nel suo podcast con una sessuologa e ha rivelato di aver smesso di prendere la pillola anticoncenzionale. Dybala, dal canto suo, non ha mai nascosto il desiderio di avere dei bambini: "Ho sempre desiderato essere padre", ha detto più di una volta.

L'assenza di Gabriela Sabatini alle nozze di Dybala

Mentre i novelli sposi si godono il loro matrimonio, i media argentini continuano a discutere dell'assenza di Gabriela Sabatini, la zia di Oriana, al matrimonio di Dybala. L'ex tennista ha litigato tempo fa con il suocero di Paulo, l'attore argentino Ova Sabatini. Stando a quanto rivelato dal giornalista di gossip Angel de Brito, Gabriela non avrebbe mai ricevuto l'invito, né dal fratello né dalla nipote.