Dybala, che ovazione quando entra contro la Juve: cosa è successo

Dopo un'ora di gioco Daniele De Rossi manda in campo Paulo Dybala al posto di Soulé in Juve-Roma. E da parte dell'Allianz Stadium arriva un'ovazione: d'altronde sette anni non si rimuovono facilmente. Non solo: durante il riscaldamento parecchi bambini avevano mostrato cartelloni per Paulo e anche magliette con il suo nome risalenti al periodo in bianconero. Dybala ha giocato con la Juventus 293 partite vincendo 5 scudetti e altri trofei: numeri che non si dimenticano così come non si dimentica il modo in cui è stato trattato dalla vecchia Juve. Anche per questo al momento del suo ingresso in campo c'è stata la standing ovation.