Del Piero netto su Dybala: "Non può accettare la panchina, mica ha 40 anni"

Paulo Dybala vola oggi in Argentina, con Soulé e Paredes, per raggiungere la nazionale e per lui è una boccata d'aria fresca dopo le ultime complicate settimane. In questo momento il numero 21 giallorosso non è al centro del progetto tecnico: legittimo, da parte di De Rossi fare le scelte che ritiene più opportune per la sua Roma. Ed è persino superfluo scriverlo o ricordarlo. Ma è altrettanto legittimo che le due panchine iniziali in tre partite, l'ultima ieri contro la Juventus, possano far discutere considerando che Dybala è il giocatore con più talento della Roma e sembra complicato farne a meno visto che in 270' è arrivato un solo gol.