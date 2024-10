Dybala si trasforma in....Venom: la Joya protagonista del nuovo spot

Paulo Dybala e Sony Pictures Italia insieme in occasione dell’uscita in sala di Venom: The Last Dance , l’ultimo capitolo della saga dal 24 ottobre al cinema , distribuito da Eagle Pictures. Il campione argentino e la sua “Dybala Mask”, la celebre esultanza che il calciatore esibisce in occasione di un gol, sono i protagonisti d’eccezione di uno spot nel quale Dybala si trasforma in Venom . Come il giornalista Eddie Brock, interpretato dal candidato al Premio Oscar® Tom Hardy, anche Paulo Dybala indossa una maschera.

Dybala: "Io Venom? Un sogno che si avvera"

“Ho sempre amato l’universo Marvel, sono sempre stato un grande appassionato ed essere stato scelto per promuovere il film Venom: The Last Dance in Italia è davvero un sogno che si avvera. Spero di poter fare altre esperienze simili in futuro", ha dichiarato Dybala.

La Dybala-Venom Mask

In un’atmosfera sospesa tra mondo reale e immaginario, lo spot evidenzia che alcune maschere sono fatte per nascondere l’identità e altre invece la rivelano e ne aumentano l’eco: il gesto iconico di Dybala è infatti il simbolo con cui tutti lo conoscono e lo riconoscono. Ma qual’è il suo significato e cosa nasconde veramente quel gesto? Venom: The Last Dance è scritto e diretto dalla regista Kelly Marcel, basato su una storia di Tom Hardy e Kelly Marcel e prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker. Nel cast anche Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange nel Multiverso della Follia), Juno Temple (Fargo, la saga di Maleficent), Rhys Ifans (Spider-Man: No Way Home), Peggy Lu (Venom - La furia di Carnage), Alanna Ubach (Bombshell - La voce dello scandalo) e Stephen Graham (Venom - La furia di Carnage). Venom: The Last Dance sarà al cinema dal 24 ottobre prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.