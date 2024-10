Dybala, via libera per Roma-Inter. Ma adesso Juric lo gestirà

Via libera, Dybala è pronto a giocare contro l’Inter. L’argentino ieri ha dato il suo ok a tornare a disposizione di Juric in questi giorni di preparazione alla delicata sfida contro i nerazzurri di Inzaghi, ma non solo, ha anche fatto sapere al suo allenatore di essere pronto a scendere in campo dal primo minuto per dare il proprio supporto alla squadra nel big match.

Dybala, il test

Ieri Paulo come da programma è sceso in campo per fare un vero e proprio test del flessore sinistro, quello che lo ha costretto a giocare soltanto venti minuti nelle ultime tre gare tra campionato ed Europa League. Ha aumentato i carichi di lavoro, ha forzato un po’ il lavoro sia atletico che col pallone tra i piedi e fortunatamente non ha avvertito né dolore né quel fastidio che per precauzione lo aveva spinto a dare forfait alla nazionale argentina. Così dopo la verifica di ieri sia lui sia lo staff medico hanno dato il via libera a tornare quest’oggi a lavorare in gruppo. Parzialmente o interamente, questo lo decideranno oggi prima dell’allenamento.

Dybala e l'Inter

Fatto sta che Dybala è tornato e non può che essere una meravigliosa notizia per Juric. Il suo ritorno coincide con quello di quasi tutti i nazionali, quindi la Joya comincerà la preparazione della partita come tutti gli altri, senza perdere alcun giorno di lavoro e rispettando la tabella di marcia al Fulvio Bernardini. Questa settimana di lavoro soft a Trigoria gli è certamente servita per recuperare le forze e al tempo stesso prepararsi per questo tour de force di sette partite in venti giorni che aspetta la Roma tra campionato ed Europa League. Servirà una gestione attenta dei calciatori da parte di Juric che ha pubblicamente ammesso nei passati giorni di aver bisogno dell’intera rosa per poter essere competitivo sia in campionato che in coppa. Per questo anche Dybala andrà gestito, così come tanti altri giocatori, per evitare uno stress muscolare che possa causare infortuni di entità superiore al semplice fastidio avvertito un paio di settimane fa.