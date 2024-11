Svolta Ranieri, la mossa per rilanciare la Roma: la clausola di Dybala non preoccupa

Avanti con coraggio e qualità , senza divieti e nemmeno restrizioni. Nel lungo meeting di Londra, Claudio Ranieri ha chiesto e ottenuto totale autonomia nella sfera tecnica in attesa di passare il testimone all’allenatore del futuro che contribuirà a scegliere. E così il primo giocatore al quale si affiderà, per istinto di autoconservazione, è il più forte: Paulo Dybala . Lo ha già incontrato a Trigoria, gli ha parlato, approfittando della scelta di Scaloni di non convocarlo per la nazionale argentina. Punta tanto se non tutto sul suo genio . Quando starà bene giocherà, senza alcun pensiero rivolto alla clausola sul rinnovo automatico. Con la locuzione «starà bene» ci si riferisce naturalmente a uno stato di salute psicofisico ottimale. Ranieri sa meglio di tanti suoi colleghi “giochisti” che il talento è uno degli elementi irrinunciabili del calcio ma sa anche di doverlo rendere funzionale al rendimento collettivo . Cinque anni fa, quando tornò alla Roma nelle ultime 12 partite di una stagione turbolenta, chiarì espressamente che in allenamento voleva vedere giocatori «che muoiono sul campo» e che «non guardo al nome o all’ingaggio o al curriculum: gioca chi merita».

Dybala, più libertà con Ranieri

Ovviamente Dybala, dopo l’ultima terribile settimana vissuta a guardare i compagni sfiorire davanti al crepuscolo di Juric, deve essere messo nelle condizioni idonee per garantire prestazioni di livello. Ranieri, che ha sempre puntato sulla compattezza e sulla solidità per rilanciare le squadre in difficoltà, gli lascerà libertà e spazi espressivi senza pretendere da lui troppe rincorse all’indietro. Si aspetta però in cambio un calciatore molto più determinato e concentrato negli ultimi 16 metri: un solo gol su azione in Serie A negli ultimi 9 mesi è un raccolto misero per un trequartista del suo valore.

Dybala vicino al rinnovo automatico

Dybala è insomma un punto fermo quasi obbligato della ricostruzione. Ci mancherebbe altro. Ma è altrettanto vero che la Roma, gestita all’epoca da Lina Souloukou, aveva fatto di tutto per venderlo - venderli anzi: sulla lista degli indesiderati erano finiti anche Paredes e Cristante - e ne stava ultimando la cessione in Arabia Saudita prima che Paulo, in un moto di orgoglio e passione, decidesse di rinunciare all’offertona dell’Al-Shabab. Perciò è impossibile sapere cosa accadrà nei prossimi mesi, persino già a gennaio, se dovesse arrivare una buona proposta. Anche nel mercato invernale Dybala può liberarsi attraverso una clausola che scade a metà del mese. Ma se non l’ha utilizzata a luglio, per mancanza di potenziali acquirenti che potessero attrarlo, potrebbe non sfruttarla anche all’inizio del nuovo anno. Del resto, nel giro di 7/8 partite da almeno 45 minuti farà scattare un’altra opzione: quella del rinnovo automatico fino al 2026 che lo ricoprirà di denaro senza allontanarsi da Trigoria. Dove Dybala e la moglie Oriana stanno divinamente. E dove Paulo conta prima o poi di giocare la Champions League: quando si era lasciato convincere da Mourinho a vivere questa esperienza, sperava di guardarla in televisione solo per 12 mesi. Invece una serie di ostacoli, a cominciare dall’arbitro Taylor, sta prolungando la permanenza in sala d’attesa oltre a margini tollerabili.