Roma, Dybala riflette e aspetta. E spunta Bernardeschi

Prima le notizie: l'agente di Paulo Dybala, Carlos Novel, ha lasciato Istanbul ed è tornato in Spagna, dove vive. Al momento non sono previsti nuovi viaggi, né in Turchia né in Italia. Seconda notizia: per l'attaccante argentino, ad oggi, c'è solo il Galatasaray. Possibili trattative con club brasiliani o arabi non esistono. Alla Saudi Pro League Dybala ha detto no quattro mesi fa e se dovesse tornare in Sud America lo farebbe solo per rimettere piede a casa sua. In Argentina. Al Boca. Terza notizia: Dybala non ha ancora preso una decisione. Il suo agente è volato a Istanbul e ha riferito a Paulo e alla famiglia (la moglie Oriana e la mamma Alicia) la ricca offerta, adesso però è il momento delle riflessioni. Nulla è ancora stato deciso.