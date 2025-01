Roma-Lazio, missione Dybala: vuole sfatare il tabù nel derby

Non indosserà la fascia da capitano al braccio, ma per i tifosi e i compagni è come se l’avesse anche lui insieme all’altro leader Mancini. Paulo vuole incidere sulla partita, e per farlo vuole trovare la sua prima rete nel derby, l’ultimo tassello per entrare nell’Olimpo dei grandi giocatori che hanno vestito la maglia giallorossa. Nove mesi fa ha regalato a Mancini l’assist per il gol della vittoria, stasera si aspetta invece di buttarla dentro e di correre sotto la Sud facendo la Dybala Mask da gladiatore, chiaramente portando a casa il successo. Tra l’altro Paulo è il giocatore attualmente in Serie A ad aver segnato di più nel mese di gennaio: 17 gol, buon auspicio . Ha giocato tre derby senza mai riucire a segnare, ma il paradosso è che la Lazio è una delle squadra più colpite dal numero 21. La seconda per la precisione, con undici reti realizzate in ventiquattro partite, la squadra più affrontata in carriera dopo l’Udinese. Undici gol tra Palermo e (soprattutto) Juventus, adesso gli manca la marcatura con quella maglia giallorossa che va a ruba tra i tifosi, grandi e piccoli. La Roma nell’ultima stagione ha venduto 144 mila maglie, il 70% delle quali con il nome di Paulo sulle spalle e il suo 21 sulla schiena.

Derby anche in Coppa Italia?

Dybala è pronto a giocare e a trascinare la sua Roma, stasera e non solo. Perché ha già messo in calendario l’appuntamento con il derby per la sfida di ritorno e poi chissà, forse anche per la semifinale di Coppa Italia. A quel punto la stracittadina si giocherebbe tre volte ad aprile, tutti scontri che l’argentino vuole vivere da protagonista in virtù della sua voglia di restare in giallorosso. Tra poche presenze scatterà il rinnovo automatico del contratto, Paulo si aspetta una chiamata dal club per discutere il futuro: il suo agente la prossima settimana potrebbe sbarcare nella Capitale per capire se ci sono i presupposti per spalmare l’ingaggio su più anni, eventualmente togliendo la clausola rescissoria che sarà attiva fino al 15 gennaio. Ma questi sono argomenti per Carlos Novel e il diesse giallorosso: adesso Dybala pensa soltanto al derby.