Dybala al bivio sull’infortunio, a Roma sbarca l'agente per valutare le cure: le opzioni

Non bisogna aspettarsi miracoli dalla medicina: l’infortunio di Paulo Dybala è serio e come tale va trattato. Metabolizzata la notizia, tra il dolore al tendine lacerato e il dispiacere di aver perso ancora una volta l’aereo per l’Argentina, Dybala sta chiedendo pareri sulla terapia giusta da seguire. È sbarcato a Roma per l’unità di crisi anche il procuratore, Carlos Novel. Purtroppo, un giorno in più o un giorno in meno non cambiano la sostanza del recupero, che sarebbe comunque più rapido se venisse definitivamente abbandonata l’ipotesi dell’intervento chirurgico. La cosiddetta terapia conservativa, che dovrebbe includere l’innesto dei fattori di crescita che attraverso sangue endogeno centrifugato facilitano la rigenerazione dei tessuti, impone comunque almeno 25 giorni senza avvicinarsi a un pallone. Poi viene la parte del lavoro sul campo che, se non sopraggiungono intoppi, gli dovrebbe consentire di rientrare prima della fine della stagione.