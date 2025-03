Oriana, il duro momento della moglie di Dybala svelato dalla suocera: "Dovrà conviverci per tutta la vita"

Oriana Sabatini ha dovuto fare i conti con alcuni disturbi alimentari: un problema di salute di cui la moglie di Paulo Dybala ha parlato in diverse occasioni. Ora a svelare nuovi retroscena su quel momento così difficile è la madre della wag, l'attrice venezuelana Catherine Fulop, che di recente ha compiuto 60 anni. In un'intervista a Hola Magazine, la suocera di Dybala ha rivelato gli insegnamenti che la situazione di Oriana ha portato nella sua vita. Catherine ha raccontato che quando Oriana ha iniziato a curare i suoi disturbi alimentari, sia lei che suo marito, l'attore argentino Osvaldo Sabatini detto Ova, hanno cambiato prospettiva e punti di vita. "Impariamo ogni giorno. Che è importante avere una dieta sana ma varia, diversificata, senza ossessioni o limitazioni. - ha detto - Hai voglia di mangiare un pezzo di cioccolato, lo mangi. Hai voglia di mangiare un hamburger, lo mangi. Il punto è che questa non è la tua dieta quotidiana. Ci ha permesso di imparare che dobbiamo essere flessibili, che niente può essere così rigido. Che ci sono sfumature, ci sono zone grigie, proprio come nella vita stessa, ed è questo che ti renderà una persona sana e realizzata".