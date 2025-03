Dybala, la confessione della moglie Oriana Sabatini: "Viviamo come in un romanzo"

Mentre Paulo Dybala si prepara all'intervento chirurgico per riparare la lesione del tendine rimediata contro il Cagliari, la moglie Oriana Sabatini è tornata in Argentina per promuovere la seconda stagione del suo podcast Where We Go When We Dream. In un'intervista con il magazine argentino Infobae, la cantante e attrice ha parlato delle nuove puntata del suo progetto e ha svelato anche qualche retroscena sul suo rapporto con il calciatore. Un rapporto che va avanti da oltre sei anni. "Mi sento come se stessi vivendo una soap opera, anche se abbiamo i nostri momenti difficili come ogni coppia, ma ho vissuto il mio matrimonio come se fossi una spettatrice che guarda un film, e ho pensato che si può sognare più in grande di così, non per la festa o le persone, ma per l'uomo che ho sposato. Se lo stavo sognando, mi sbagliavo; non ci riuscivo", ha ammesso Oriana, senza nascondere il suo amore e la sua ammirazione per l'attaccante. Dunque per la Sabatini la realtà ha superato la fantasia e il suo matrimonio con Dybala procede a gonfie vele anche se, com'è normale, non mancano i piccoli bisticci e litigi della quotidianità. Ma l'artista c'è sempre per il calciatore e così Paulo non manca di supportare in ogni occasione la sua dolce metà.