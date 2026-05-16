Dybala tra Champions e rinnovo: prima il derby, poi l’agente lavorerà sul nuovo contratto

La Roma del futuro passa ancora da Paulo Dybala . E forse non è un caso che proprio mentre la città trattiene il fiato per il derby, Ryan Friedkin sia tornato nella Capitale per seguire da vicino i dossier più pesanti del momento. Trigoria, incontri in centro, telefonate continue: il vicepresidente giallorosso si sta muovendo in prima persona. E al centro di tutto c’è ancora lui, la Joya. La situazione resta fluida, la fumata per ora è grigia, ma dentro i corridoi romanisti filtra ottimismo. I contatti con Carlos Novel, agente dell’argentino che fino a ieri era a Madrid, sono continui e destinati ad aumentare nei prossimi giorni. Perché da ieri sera Novel è nella Capitale : assisterà al derby e poi comincerà a intensificare i lavori sul rinnovo. Prima però la Lazio, poi il Verona , quindi il tempo delle decisioni definitive. E il tema Champions peserà eccome. Perché con la qualificazione europea di massimo livello può cambiare tutto: prospettive, margini economici e base della trattativa.

Dybala, voglia di Roma

Dybala non vuole lasciare Roma. Non adesso. Non in questo modo. Il Boca Juniors resta sullo sfondo, affascinante ma distante. L’Argentina può aspettare, così come le sirene americane. Paulo sente di avere ancora qualcosa da dare all’Europa e soprattutto a questa città. Ha chiesto anche a Oriana di rinviare il ritorno a casa di almeno uno o due anni. Perché il suo desiderio è chiaro: arrivare al centenario romanista con questa maglia addosso. E magari evitare un addio improvviso, freddo, quasi anonimo, già alla prossima all’Olimpico. È anche per questo che gran parte della tifoseria continua a spingere per la sua permanenza, purché sostenibile economicamente. La domanda che si fanno i romanisti è semplice e diretta: davvero la Roma può permettersi di rinunciare a un talento così? A un giocatore che, persino frenato dagli infortuni, riesce ancora a cambiare il peso specifico delle partite? La risposta è arrivata appena domenica contro il Parma, quando Dybala ha riacceso il talento e ricordato a tutti quanto sia ancora centrale nel motore offensivo giallorosso.

Il nodo ingaggio

Certo, il nodo economico da sciogliere esiste. Dybala oggi percepisce 8 milioni netti e Ryan Friedkin ha dato indicazioni precise a Massara: abbassare il monte ingaggi senza però tradire le richieste tecniche di Gasperini. E l’allenatore ha già espresso chiaramente la propria volontà: continuare a lavorare con Dybala, Pellegrini e Celik. Non un dettaglio. Massara, ancora operativo, ha incontrato Novel due giorni fa e il piano sta prendendo forma: rinnovo biennale per la Joya con ingaggio fortemente ridotto, più che dimezzato, su una base fissa tra i 2,5 e i 3 milioni, cifre che saranno trattate in base anche ai risultati sportivi del club. Una soluzione che consentirebbe alla Roma di alleggerire i costi mantenendo però in rosa il suo numero 21.

Dybala prepara il derby

Ma prima dei contratti, prima delle firme e delle strategie, c’è il campo. E Dybala adesso vuole pensare soltanto a questo. Lazio e Verona. Il derby è una ferita aperta nella sua avventura romanista. Otto stracittadine, appena cinque giocate, due sole vittorie e soprattutto zero gol. Numeri che Paulo vuole finalmente ribaltare. La Joya sente che questo è il momento della svolta. Per cambiare il derby, cambiare il presente e forse anche blindare il futuro. Sempre in giallorosso.