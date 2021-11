Salernitana, allenamento differenziato per Ribery

SALERNO - Nella seduta mattutina di giovedì Stefano Colantuono ha dovuto fare a meno di Franck Ribery. Il numero 7 della Salernitana nei giorni scorsi ha ricevuto un colpo al ginocchio e, per precauzione, ha svolto solo un lavoro atletico specifico. Non è detto che il problema gli impedirà di prendere parte alla sfida di sabato contro la Lazio, ma di certo le sue condizioni verranno tenute sotto controllo dallo staff medico. Insieme a lui hanno svolto lavoro atletico Bogdan, Capezzi e Gondo, con Lassana Coulibaly che da mercoledì è tornato regolarmente in gruppo. Rimangono ancora in infermeria Mamadou Coulibaly e Ruggeri, sottoposti ancora a seduta fisioterapica.