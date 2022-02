Salernitana, paura per Ribery: ferito in un incidente stradale

CAPACCIO PAESTUM (Salerno) - Disavventura per il calciatore della Salernitana, Franck Ribéry, rimasto coinvolto in un incidente stradale la scorsa notte, poco dopo le 3, in località Laura di Capaccio Paestum. L'auto del campione ex Bayern Monaco è andata a sbattere contro un semaforo. Il francese, rimasto leggermente ferito, è stato trasportato all'ospedale di Battipaglia, poi è tornato nella propria abitazione. Sul posto dell'incidente i carabinieri di Agropoli.