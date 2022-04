Sabatini furioso: "Mourinho? Non avrò vinto un caz** ma sono una persona seria"

ROMA - Walter Sabatini furioso al termine del match contro la Roma. Il direttore sportivo della Salernitana ai microfoni di Dazn si è scagliato contro la panchina giallorossa e gli atteggiamenti dello staff tecnico di Mourinho: "Con tutto il rispetto per la Roma e per il risultato devo dire che assisto a delle cose ignobili dal punto di vista sportivo. Ora Mourinho dirà che non ho vinto ma a me non frega un c... Ogni volta che si viene giocare a Roma succede qualcosa di inaccettabile. A ogni fallo laterale si alza tutta la panchina per pressare gli arbitri che hanno una personalità blanda. L'arbitro fischia un anticipo pulito come punizione per la Roma e poi c'è il gol. Per noi un punto sarebbe stato importante. Il calcio di rigore su Djuric non l'hanno voluto vedere. Tutta la panchina dentro il campo per un fallo laterale. Io perdo e so che devo perdere ma vorrei perdere in un'altra maniera".