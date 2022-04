Furia Nicola: si leva la scarpa e "minaccia" Ranieri

SALERNO - Una volta era Serse Cosmi che non perdonava cross sbagliati ai tempi del Perugia, "mangiandosi" il malcapitato di turno, oggi invece è Davide Nicola a imbufalarsi per una giocata errata. L'allenatore della Salernitana ha dato spettacolo durante il match con la Fiorentina verso la fine del primo tempo, quando Ranieri ha lasciato scoperta la sua zona di competenza su un attacco della Viola, mandando su tutte le furie Nicola, che non ci ha pensato due volte: si è tolto la scarpa per lanciarla verso il suo giocatore. Ovviamente poi non l'ha fatto, ma il siparietto ha catturato l'attenzione. Siamo sicuri che la prossima volta Ranieri sarà più prudente.