Rilancio Salernitana: tutti a Empoli

SALERNO - Dopo al Cagliari, testa all'Empoli. Non c'è proprio tempo per ripensare o per stilare tabelle: si deve pensare unicamente alla prossima sfida, cercare di vincerla, e poi fare altrettanto all'ultima giornata. Tra i giocatori, via social, è un coro, da Mazzocchi ("tutti a Empoli con questo spirito, che farà ed ha fatto la differenza. Fino alla fine abbiamo detto"), passando per Sepe ("Ultimi 180' da affrontare con carattere e personalità"), Gyomber ("combatteremo fino alla fine"), chiudendo con Verdi ("non ci spaventa lottare fino alla fine"). Mancherà Bohinen per squalifica e alla luce delle ultime prestazioni sarà un'assenza pesante. Intanto, dopo la delusione per la vittoria sfumata con il Cagliari, la tifoseria è pronta a supportare la squadra al Castellani: i biglietti (circa 4.000 i disponibili) saranno acquistabili dalle 15.30 di oggi fino alle 19 di venerdì.