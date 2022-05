Salernitana, Verdi l'uomo in più

SALERNO – Simone Verdi ha un obiettivo: condurre la Salernitana alla salvezza. Il suo contributo è stato fin qui importante con tre gol nelle ultime cinque partite, due negli ultimi 180’. Nicola lo fece entrare negli ultimi tre minuti a Udine al posto di Bonazzoli lo scorso 20 aprile (era il primo dei due recuperi) e quel gol segnato al 93’ sull’assist di Ederson ha cambiato la stagione dell’ex Bologna. E forse della Salernitana. Da allora Verdi non si è più fermato, segnando ancora contro Venezia e Cagliari e giocando da per Verdi, il sesto in campionato. Al momento in termini realizzativi la stagione in corso è seconda solo a quella col Bologna (2017/2018), quando segnò dieci gol con altrettanti assist. A Napoli e poi a Torino il fantasista non si è ripetuto. E adesso, a tutto gas...verso la salvezza.