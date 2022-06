Salernitana, Sabatini punta Sansone

SALERNO - Sabatini ha le idee chiare. Se non riuscirà a riportare Verdi a Salerno, virerà su Nicola Sansone. Il trentunenne attaccante italo-tedesco è legato per un altro anno al Bologna, che proverà a cederlo. Sansone, che può giocare sulla trequarti ma anche da esterno, è reduce da una stagione poco gratificante, con appena 880’ in campo e 6 presenze da titolare. Il gol della vittoria contro l’Inter, che di fatto è costato lo scudetto ai nerazzurri, resta una delle poche gioie nel campionato appena concluso. Non si tratta ovviamente di una seconda scelta rispetto a Verdi, ma di un’altra scelta. I due calciatori si somigliano, ma Sansone è più seconda punta rispetto a Verdi. Proprio lo stesso attaccante dei felsinei, sarebbe già consapevole del destino, visto che avrebbe salutato tutti i suoi compagni di squadra. Un segnale? Si attendono sviluppi.