Salernitana, mirino puntato su Esposito della Spal

SALERNO - La Salernitana vuole Salvatore Esposito per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione di serie A. Il calciatore campano, che ha esordito in Nazionale lo scorso 11 giugno contro l'Inghilterra, è diventato oggetto del desiderio del club granata. Sulle sue tracce c'è anche la Sampdoria, ma il neo ds della Salernitana Morgan De Sancits, ha ottimi rapporti con Federico Pastorello (suo storico agente quando giocava e oggi procuratore di Esposito) e sta provando a bruciare tutti. Il mediano di Castellammare di Stabia, è reduce da un’ottima stagione in B con la Spal (35 presenze e 3 gol) e adesso vuole la serie A per cercare di avere un futuro anche in azzurro. Il suo modello è De Rossi, la specialità della casa è togliere il pallone all’avversario, l'obiettivo, appunto, è la massima serie.