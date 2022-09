Salernitana, Piatek si candida

SALERNO - È Krzysztof Piatek l’anti-Juve per Nicola. Il polacco prepara il suo probabile esordio in granata dal primo minuto allo Stadium. Potrebbe soffiare il posto a Bonazzoli e fare coppia in attacco con Boulaye Dia. Piatek ha già affrontato 4 volte la Juve in campionato, sempre da titolare: il bilancio è di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il 6 aprile 2019, quando indossava la maglia del Milan, portò in vantaggio i rossoneri di Gattuso proprio a Torino. Poi la Juve di Allegri rimontò e vinse 2-1. Lo scorso 21 maggio, con la Fiorentina, pur non andando in gol fu tra i protagonisti del successo viola sui bianconeri (2-0) al Franchi. Piatek ha affrontato la Juve anche in Coppa Italia con la Fiorentina, perdendo la scorsa stagione entrambe le gare di semifinale (0-1 a Firenze e 2-0 a Torino).