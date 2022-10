Salernitana, Nicola: "Vittoria storica contro la Lazio. Sono contento per Bradaric"

ROMA - La Salernitana batte la Lazio all'Olimpico e ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro gare disputate. Al termine del match ha parlato così il tecnico dei granata, Davide Nicola: "Siamo usciti soddisfatti e contenti per il livello della partita che abbiamo fatto. Gli avversari che avevamo di fronte ci costringevanoa a fare uno step migliorativo. Abbiamo accompagnato molto bene l'azione nella ripresa. Abbiamo gestito bene i momenti, giocando sempre da squadra. I ragazzi si tolgono una grande soddisfazione, la Lazio arrivava da cinque partite molto importanti. Sono contento per la terza vittoria nelle ultime quattro". Sui singoli: "Credo in tutti i ragazzi della rosa, non faccio distinguo. Sono contento di tutti, vecchi e nuovi. Sono molto contento per Bradaric che ha sfruttato l'occasione dall'inizio. Piatek è arrivato quest'anno, Daniliuc sta crescendo in maniera importante".