Ochoa ha già le mani sulla Salernitana

SALERNO - Lavorerà anche questa mattina e a Santo Stefano. Mentre i nuovi compagni sono tornati a casa per il Natale, Guillermo “Memo” Ochoa si allenerà al Mary Rosy a disposizione di Michelangelo Rampulla e Mauro Lamberti per mettersi subito al passo con gli altri. Il portiere messicano si è legato alla Salernitana per sei mesi. Ieri l’annuncio ufficiale del club di Iervolino, che si è riservato un’opzione per il prolungamento dell’accordo. Ochoa, che indosserà la maglia numero 13, ieri mattina ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni. Al Mary Rosy erano presenti anche l’amministratore delegato Maurizio Milan e la responsabile marketing e comunicazione Mara Andria. Con tutti, dirigenti e nuovi compagni, Memo ha avuto subito grande empatia. Al Mary Rosy c’era anche Gigi Sepe, che sta svolgendo il programma di recupero dopo l’infortunio al polpaccio. Toccherà sicuramente ad Ochoa difendere la porta della Salernitana nelle prime partite alla ripresa del campionato. Contro Milan, Torino, Atalanta e Napoli il numero 13 messicano non dovrebbe avere concorrenza, poi quando rientrerà Sepe toccherà a Nicola decidere a chi affidare la maglia di titolare. La Salernitana ha annunciato l’ingaggio di Memo con un video molto accattivante postato sui social, accompagnato dalla Cancion del Mariachi. «Forza Salernitana», dice Ochoa, che sarà presentato prima di Capodanno con una conferenza stampa. Ieri mattina, al termine dell’allenamento, brindisi augurale per il Natale, poi il rompete le righe. Per tutti, come dicevamo, tranne che per Ochoa, che vivrà questo Natale a Salerno. Il portiere messicano ha ovviamente stabilito subito un rapporto particolare con i sudamericani del gruppo granata, Fazio e Valencia, con i quali è presumibile che trascorrerà la giornata di domani. Intanto, i profili social della Salernitana hanno fatto registrare nelle ultime 48 ore un vero e proprio boom di followers, messicani ma non solo.