Salernitana, Costil si presenta: “A Roma mi hanno scambiato per Giroud”

«È un enorme piacere presentare Costil che, oltre ad avere una grande esperienza internazionale, è un giocatore forte. Insieme agli altri portieri della rosa ci darà sicuramente una mano per affrontare la stagione. La trattativa per lui è stata molto veloce, Benoit ha dimostrato di volere quello che poi ha espresso: lavorare con Paulo Sousa e accettare la sfida del campionato italiano». Così il direttore sportivo Morgan De Sanctis , dal ritiro di Fiuggi , ha parlato del nuovo ingaggio della Salernitana. «Conosco Salerno da più di 20 anni perché sono stato qui da giovane per un torneo - ha poi raccontato il classe '87 -. Già all’epoca mi era piaciuta molto la città. Sousa mi ha raccontato del calore dei tifosi, quindi non vedo l’ora di giocare. La mia ambizione? È quella di aiutare la squadra, ottenere la salvezza e vivere un grande campionato».

Costil e il paragone con Giroud

Poi una curiosità: «Ho sentito ieri Giroud. Anche a Roma mi hanno scambiato per Olivier, ma come ho detto a lui adesso è biondo quindi non siamo più così simili (ride, ndc)». Infine un commento sul ruolo di De Sanctis nella trattativa: «È un onore esser stato scelto da lui. Conosco la sua storia e la sua carriera. Tra l'altro, due dei miei idoli come Buffon e Frey hanno giocato in Francia».