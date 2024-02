Salernitana in festa per Manolas: che accoglienza all'Arechi

Grande entusiasmo a Salerno per l'arrivo di Kostas Manolas . L'ex difensore del Napoli è sbarcato oggi in città ed è stato subito presentato ai suoi nuovi tifosi allo stadio Arechi mentre la squadra si stava allenando in vista della partita di domani contro l'Empoli.

Salerno accoglie Manolas: che atmosfera

Dia e compagni al centro del terreno di gioco e Manolas a bordocampo per salutare i tifosi in curva che lo acclamavano. Tanti cori, fumogeni, l'atmosfera delle grandi occasioni per l'arrivo del centrale greco che va a rinforzare l'organico, una precisa volontà di Sabatini che dopo l'arrivo di Boateng (che ha rivelato i motivi della sua scelta) ha puntato su un altro difensore di grande esperienza per inseguire l'obiettivo salvezza.