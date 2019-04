Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Non abbiamo mai sviluppato gioco»

TORINO - "Ci è mancata la velocità di pensiero e la capacità di pulire il gioco. Sulle seconde palle e sul corpo a corpo il Torino è una squadra forte, non abbiamo avuto capacità di rischiare la giocata". Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, dopo la gara con il Torino: "Ci siamo proposti poco, non siamo stati mai in grado di sviluppare il nostro gioco. Questo sia per meriti del Torino che per demeriti nostri. La corsa resta aperta e non cambia nulla. Sul gol come all'andata, eravamo in dieci ma questo fa parte del gioco, non mi attacco a queste cose. Nella prima frazione non c'è stato un giocatore superiore agli altri come velocità e freddezza: ne avrei dovuti cambiare undici. Pensavo di pagare meno la partita di sabato scorso è stata molto intensa. Avevo il timore di pagarla, contro il Torino che eccelle in questo ambito. Se avessimo trovato una squadra più agile sarebbe stato meglio. Ma la corsa all'Europa è aperta, abbiamo un punto in più dell'andata, mancano otto partite e tutto può succedere. Con una sconfitta sei fuori, con una vittoria dentro. Certo, sarebbe stato meglio se avessimo fatto risultato. Mazzarri vince spesso contro di me? Vuol dire che è più bravo di me...".

Il Torino batte la Sampdoria ed aggancia Lazio e Roma