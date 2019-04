Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Roma? Dobbiamo fare appello a tutte le nostre risorse»

GENOVA - La sconfitta contro il Torino è stata una doccia gelata per la Sampdoria, che ha perso uno scontro diretto contro una diretta avversaria per l'Europa. Ora i doriani di Giampaolo sono chiamati all'immediata rivalsa, contro la Roma a Marassi: "Nella sconfitta con i granata abbiamo giocato la gara meno intensa in quasi tutti i parametri fisiologici, ma venivamo da quella molto più dispendiosa contro il Milan. Siamo arrivati a Torino senza la gamba giusta e con la mentalità sbagliata - ammette il tecnico doriano in conferenza stampa -. Questa è stata una settimana particolare perché si scende in campo tre volte in sette giorni, le prossime partite saranno scandite invece da un calendario normale: giocare per noi deve essere una gioia e con questa mentalità dovremo affrontarle. Domani sera affronteremo la Roma, ed è una gara che si aggiunge alle altre due: sarà una partita difficile, dovremo fare appello a tutte le risorse che abbiamo. E' un appuntamento importante per noi, siamo a tre punti da loro, ma non mi fido del momento che stanno attraversando i giallorossi - ammonisce - hanno grande qualità. "

FORMAZIONE - "Avremmo avuto bisogno di tutti i giocatori, ma la squadra è attrezzata per sopperire alle assenze: Caprari sta recuperando, Barreto ha iniziato a correre sul campo, Ekdal non è disponibile per domani ma conto di recuperarlo quanto prima. Se Sarà la gara di Defrel? Sarà la gara della Sampdoria, però lui sarà certamente della partita: con il Torino è stato inizialmente fuori perché aveva dato tanto nelle partite precedenti e andava gestito. Gabbiadini? Credo che debba ancora compiere un percorso di crescita, ma sta lavorando bene e quindi i margini che ha se li andrà a prendere. Lo stesso discorso vale anche per Ronaldo Vieira. Può e deve ancora migliorare ma ha grande personalità e qualità: da lui pretendo ancora di più perché può far di più. Questo è il derby di Ferrero? Il derby del presidente è quello di domenica prossima con il Genoa, non questo: ai rossoblù penseremo più avanti - conclude -".

