Sampdoria, Di Francesco: "Dimostriamo di non essere quelli di domenica scorsa"

GENOVA - "Voglio vedere un atteggiamento diverso rispetto alla gara con la Lazio". E' risoluto Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita con il Sassuolo, sua ex squadra: "Con i biancocelesti abbiamo patito troppo - ammette il tecnico della Sampdoria in conferenza stampa -, sono atteggiamenti che non si possono sbagliare: voglio una squadra combattiva, abbiamo l'opportunità di riprendere quello che abbiamo lasciato per strada. Ce lo dirà il campo, ma non parlo solo di punti, ma proprio del modo di approcciare le partite. Modulo? Puoi giocare in tanti modi, ma se mancano malizia e cattiveria è tutto inutile. Siamo solo alla prima giornata, non bisogna fare drammi, ma è chiaro che volevamo un esordio diverso: sono rimasto sorpreso dalla prestazione con la Lazio, dobbiamo dimostrare di non essere quelli di domenica scorsa". Sui prossimi avversari, che Di Francesco conosce molto bene: "Il Sassuolo è più avanti di noi, lavorano insieme da un anno mentre noi ancora dobbiamo completare la squadra, il nostro mercato non è ancora finito. Conosco bene l'ambiente, avranno voglia di rifarsi dopo la prima sconfitta. Aiuterò i miei ragazzi con le conoscenze che ho degli avversari. Passato? Nel calcio si dimentica tutto in fretta, ma a Sassuolo mi legano ricordi indimenticabili, come l'approdo in Europa League" ha concluso Di Francesco.

Le probabili formazioni