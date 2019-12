Sampdoria, Ranieri: "Quagliarella ci sarà contro la Juve"

GENOVA - "Il derby è stato bello, i tre punti conquistati lo sono stati ancora di più ma personalmente io penso immediatamente alla gara successiva, sia questa dopo tre giorni o dopo una settimana. Adesso pensiamo soltanto alla Juventus". Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, mette nel mirino la gara di domani, contro i bianconeri: "Qualche giorno in più di recupero fisico ci avrebbe fatto comodo. Andremo ad affrontare una squadra composta da campioni e grandi atleti ma proveremo a recuperare le forze per fare la nostra partita: ci sarà da correre, questo è sicuro".

Verso la Juventus

"Juve con il tridente? Il tridente bianconero è fortissimo ma la Juventus ha talmente tanti campioni che chiunque giocherà sarà dura. Sarri è un allenatore capace: pian piano sta facendo giocare la squadra con il suo stile e per loro prevedo un futuro roseo. Lui mi chiese di venire a vedere i miei allenamenti. Gli dissi che anche in Serie C ci sono grandi allenatori. Abbiamo anche giocato contro. Andai anche a vederlo. Certamente non ci arrendiamo prima di giocarla, proveremo a fare la nostra partita pensando alla nostra classifica, senza arrenderci, anzi combattendo fino all’ultimo. Proveremo a vedere se Ekdal torna disponibile, Quagliarella sicuramente ci sarà, si è allenato col gruppo e sta bene. Quanti giocatori mi servono? Sette o otto? No, a parte gli scherzi al mercato ci pensiamo dopo. La lotta-salvezza sarà dura sino alla fine perché questo è un campionato particolare, dovremo essere bravi a pensare partita dopo partita. Ai tifosi posso promettere lavoro, sacrificio, sudore per la maglia. Solo questo posso promettere perché è il mio modo di essere".