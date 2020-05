Sampdoria, tre nuovi positivi al Coronavirus e una recidiva

GENOVA - La Sampdoria, già colpita dal Coronavirus a marzo, torna a combattere con il Covid-19. Una nota ufficiale del club rende note tre nuove positività e una recidiva: non sono però stati resi noti i nomi dei contagiati. "L’U.C. Sampdoria - si legge nel comunicato ufficiale dei blucerchiati - informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-Covid 19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo".

Sampdoria, i precedenti casi di positività

Il primo tesserato della Sampdoria positivo al Coronavirus, nella prima ondata della pandemia, era stato Manolo Gabbiadini, lo scorso 12 marzo. Poi sono stati trovati positivi anche Bereszynski, Depaoli, Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby. Nello staff lo aveva contratto il medico Baldari.