Sampdoria, Ranieri: "Non possiamo ancora rilassarci"

GENOVA - La Sampdoria non si ferma più. 3-0 al Cagliari, quinta vittoria in sei gare e salvezza praticamente ipotecata. Nonostante questo, Claudio Ranieri, non si fida: "Mi divertirò solo dopo aver portato la nave in porto, siamo stati troppo sott'acqua - ha spiegato a Sky -. Ora non dobbiamo rilassarci, perchè abbiamo dimostrato che quando siamo concentrati possiamo fare grandi cose. Nel lockdown abbiamo sofferto, ma abbiamo lavorato e siamo cresciuti. Dal secondo tempo con l'Inter in poi la squadra ha fatto sempre il suo. La squadra mi ha dato e continua a darmi fiducia, bisogna andare avanti così. Come migliorare questa squadra? Continuando così, voglio giocatori che non si diano mai per vinti". Sui punti che mancano verso la salvezza: "Niente calcoli, ma serve arrivare almeno a 40-41 punti per stare fuori da dove siamo stati per troppo tempo" ha concluso Ranieri.

SAMPDORIA-CAGLIARI 3-0: LA CRONACA