Sampdoria, Ranieri: "Che risposta dai ragazzi! Adrien Silva? Mi serviva"

FIRENZE - "Dopo le prime due partite i ragazzi hanno risposto alla grande, ho visto la Sampdoria compatta del post lockdown, quella convinta e che pressa, anche commettendo errori che ci stanno. Abbiamo fatto una bellissima partita e i ragazzi mi sono piaciuti". È chiaramente soddisfatto Claudio Ranieri dopo la pesante vittoria della sua Sampdoria in casa della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport. Su Gaston Ramirez, che i rumors di mercato danno vicino al Torino: "Con lui ho un bellissimo rapporto, e gli ho detto 'se sei preoccupato non giochi, ma se stai bene entri e mi dai tutto'. Lui mi ha risposto di sì da grande campione qual è. Non so se Ramirez partirà, il mercato che finisce dopo l'inizio del campionato è assurdo, tanto si fa tutto negli ultimi tre giorni: non va bene, noi allenatori dobbiamo lavorare sereni".

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-2: LA CRONACA

Per un Ramirez che va, un Adrien Silva che viene: "Lo volevo già a Leicester, non me lo presero e poi arrivò l'anno in cui andai via. Ha qualità e personalità, ma sa anche difendere e fare legna. Mi mancava un giocatore come lui e la squadra sulla carta è migliorata con Candreva e Keita. Con il piglio messo stasera possiamo fare buone cose". Ancora mercato: "Colley e Fazio? Non posso parlare di giocatori che vanno o vengono, io ero sul pullman e Vieira doveva venire con noi, ma l'abbiamo fatto scendere... quando arriveranno, faranno le visite e firmeranno potrò dirvi di più. Verre? Gol bellissimo, ha gran qualità e se parte Ramirez e resta lui sono contentissimo. Troverà più spazio, ma dipende da partita a partita". La chiosa è sull'incubo Coronavirus che aleggia sul campionato: "Ormai ci siamo abituati, la Lega ha fatto bene a rinviare la gara del Genoa, ma se si ripete con meno di dieci giocatori credo si debba giocare" ha chiosato il tecnico blucerchiato.