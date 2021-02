Sampdoria, Ranieri: "Tanto fumo e poco arrosto. Reina non ha fatto parate"

ROMA - "Non ci è mancato solo il gol, ma anche l'ultimo passaggio per permettere agli attaccanti di segnare. C'è stata supremazia e abbiamo spinto tanto, ma è stato molto fumo e poco arrosto, anche se ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Hanno fatto un'ottima partita e usciamo dal campo a testa alta, questo è molto importante". Così, ai microfoni di Sky, Claudio Ranieri ha analizzato così la sconfitta della Sampdoria in casa della Lazio.

"La Lazio non ha passato un pomeriggio semplice" "Il cambio tattico nella ripresa? Credo che la partita sia stata equilibrata e loro hanno segnato su un nostro errore in disimpegno, e contro una squadra che gioca molto sulle seconde palle è stato un harakiri. Poi abbiamo creato tanto, ma Reina non ha fatto nessuna parata. Detto questo, la Lazio non ha passato un pomeriggio semplice e sono rimasti sempre sul chi vive, ma loro hanno fatto tanti contropiedi in fuorigioco tranne l'ultimo, dove Colley è stato bravo su Milinkovic". "Non siamo riusciti ad accompagnare bene le azioni e non credo che il rigore ci fosse, peccato. Le critiche arrivate? Qualcuno evidentemente si diverte a fare il bastian contrario, abbiamo vinto gare difficilissime e criticare una squadra che lotta per stare lontano da una brutta zona... ho voluto proteggere i ragazzi".