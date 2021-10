Sampdoria, a Cagliari senza Damsgaard. Torregrossa ci prova

GENOVA - Damsgaard e Vieira sicuri assenti per la trasferta di Cagliari, Torregrossa in dubbio. Queste le indicazioni che arrivano dal campo di allenamento della Sampdoria a due giorni dalla trasferta in Sardegna per la gara in programma domenica all'ora di pranzo. D'Aversa ha lavorato su tattica e tiri in porta nella seduta del venerdì, che ha visto Mikkel Damsgaard dedicarsi esclusivamente alle terapie per guarire dalle noie muscolari lasciategli in redità dagli impegni con la nazionale, mentre Ronaldo Vieira ha proseguito il suo lavoro differenziato in attesa di poter finalmente tornare a disposizione del tecnico. L'unico che può nutrire speranze di far parte della gara di Cagliari è Ernesto Torregrossa, che nell'ultima settimana ha spesso svolto sedute personalizzate ma che potrebbe recuperare per andare almeno in panchina. Ancora in permesso per motivi familiari Ihattaren, che senza allenamenti nell'ultima settimana difficilmente farà parte del match.