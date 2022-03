Sampdoria, Giampaolo: "Voltiamo pagina: concentrati sull'Udinese"

GENOVA - "Voltiamo pagina e dimentichiamoci della sconfitta di Bergamo, concentrandoci soltanto sulla sfida con l’Udinese". Lo ha dichiarato il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista del prossimo match di campionato: "Sappiamo che ci attende una partita altrettanto difficile, contro un avversario forte fisicamente ma anche tecnicamente. La squadra come sta? Sta bene perché deve stare bene: deve avere la capacità di resettare e ripartire, solo così possiamo tirarci fuori dalla situazione di classifica in cui ci troviamo". Finora la Sampdoria non ha avuto un rendimento esterno troppo soddisfacente: "Fino a questo momento il rendimento esterno è deficitario - ammette Giampaolo - anche se prima o poi un colpo dovremo farlo. Che partita sarà? Una partita coraggiosa perché mi aspetto che la squadra faccia sempre partite di personalità. I calciatori pavidi non mi piacciono perché con la paura perdi sul campo, perdi fuori dal campo, perdi con te stesso: è una sconfitta infinita", ha concluso.