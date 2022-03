Sampdoria, Askildsen punta al rientro contro la Juve

GENOVA - Martedì di duro lavoro in casa Sampdoria, con i blucerchiati chiamati da Marco Giampaolo a svolgere una doppia seduta di allenamento in vista della sfida contro la Juventus. Il tecnico blucerchiato ha ritrovato Kristoffer Askildsen e Vladyslav Supriaha, assenti nelle scorse settimane per guai fisici, mentre deve ancora fare a meno dei lungodegenti Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini, sempre impegnati nei percorsi di riabilitazione dopo i gravi infortuni patiti nei mesi scorsi. Altro assente di giornata è stato Ronaldo Vieira, rimasto precauzionalmente a riposo dopo aver contratto la bronchite. I doriani torneranno a lavoro nel pomeriggio di mercoledì, quando proseguiranno la loro marcia di avvicinamento alla sfida del Ferraris in programma alle 18 di sabato.