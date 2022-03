Ucraina, la Sampdoria organizza una raccolta di beni di prima necessità

GENOVA - "Noi sosteniamo la pace ": con queste parole si apre il comunicato apparso sul sito ufficiale della Sampdoria che dà il via all'iniziativa di solidarietà rivolta dal club blucerchiato al popolo dell'Ucraina. In occasione della sfida di sabato al Ferraris con la Juventus, la società doriana ha organizzato dei punti di raccolta per la donazione di prodotti e beni di prima necessità da spedire alla popolazione ucraina colpita dal conflitto con la Russia: "L’U.C. Sampdoria - si legge ancora nella nota - lo ha sempre fatto e continuerà a farlo. Samp for People, del resto, non può restare soltanto uno slogan, è un motivo di impegno, di partecipazione. E in questo momento drammatico per l’Ucraina il club blucerchiato ha deciso di scendere in campo, accogliendo l’appello dell’Associazione Pokrova. Sabato, in occasione di Sampdoria-Juventus, saranno allestiti allo stadio “Ferraris” due punti di raccolta di generi di prima necessità e medicinali da destinare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra: uno all’ingresso principale dei Distinti (corso De Stefanis) e l’altro tra la Gradinata Sud e la Tribuna (largo U.C. Sampdoria)". Questo l'elenco dei prodotti da consegnare nelle postazioni sopra indicate.