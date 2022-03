Sampdoria, Giampaolo: "Prestazione seria: i risultati arriveranno"

GENOVA - Una Sampdoria certamente migliore rispetto alle ultime gare non riesce a frenare la rincorsa Champions della Juventus. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, ad ogni modo, è soddisfatto della prestazione dei suoi: " I risultati si costruiscono con le prestazioni serie -assicura l'allenatore doriano ai microfoni di Dazn - non con quelle disordinate viste nelle ultime settimane. Con la Juve abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, non siamo mai stati timidi e non abbiamo mai rinunciato ad aggredire l’avversario. La prestazione è stata buona: alla lunga questo porterà risultati. La Juve è brava in ripartenza, sapevamo di questa loro caratteristica, ma quando attacchi qualcosa lo concedi per forza. Sul 2-0 per loro non era facile ma ci credevo lo stesso: nell’intervallo lo avevo detto ai ragazzi che un gol poteva riaprire i giochi. Poi però è arrivata la loro terza rete che ha di fatto chiuso i conti. Sensi? È arrivato bene, facendo due ottime partite, ma poi si è dovuto fermare per un problema muscolare. Resta il fatto che con l’Inter aveva giocato poco e riprendere il ritmo partita non è facile. Tecnicamente non si discute, comunque l’ho visto in crescita nonostante le ultime partite in cui non aveva trovato i giusti spazi in campo".