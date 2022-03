Sampdoria, ufficiale: Falcone rinnova fino al 2025

GENOVA - La Sampdoria, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, ha annunciato "di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone". "Per la soddisfazione di tutti il portiere – prosegue la nota del club blucerchiato - 14 presenze con la nostra maglia, si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025". Classe 1995, il portiere nella passata stagione ha militato in prestito al Cosenza in Serie B, prima di tornare il blucerchiato.