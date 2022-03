Sampdoria, terapie per Ekdal: lo svedese rischia di saltare la Roma

GENOVA - La Sampdoria di mister Giampaolo continua la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro la Roma. Seduta di lavoro oggi per la squadra, che ha ritrovato tutti i nazionali, ad eccezione di Rincon, che rienterà domani. Menù di giornata per il gruppo: esercitazione tecnica sui possessi e partitelle a tema. Per quanto riguarda gli infortunati, Andrea Conti e Sebastian Giovinco hanno lavorato secondo percorsi individuali. Terapie e fisioterapia per Ekdal, mentre continua il programma di recupero per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Domani di nuovo tutti in campo, per la seduta pomeridiana.