Giampaolo: "Roma al top della forma. Samp, serve coraggio e determinazione"

GENOVA - Marco Giampaolo allenatore della Sampdoria , analizza il match di domani contro la Roma . Di seguito le sue parole: " Venezia ormai fa parte del passato, abbiamo preso tre punti ma è stradimenticata e i giocatori sono consapevoli del fatto che le partite sono difficili e il cammino per noi è ancora lungo . Dopo la sosta per le nazionali c'è sempre da lavorare sull'aspetto mentale. Sarebbe determinante domani, poter dare continuità ai risultati per tirarci fuori dalla lotta salvezza , ma le insidie sono dietro l'angolo".

La Roma? E' nel suo momento migliore

"La Roma è cambiata molto, ed è reduce da 9 risultati utili consecutivi, ha vinto il derby nettamente ed è una squadra in salute, sotto tutti i punti di vista. Due mesi fa aveva qualche problemino, ma il tempo e il lavoro ha migliorato le cose. Quella di domani sarà una gara difficile chiarmanete, ma non vuol dire che non si debba giocare o che sia impossibile. Dobbiamo renderla difficile alla Roma e conto molto sull'apporto del pubblico di Marassi. Servirà una gara straordinaria per portare a casa un risultato positivo perché la Roma attualmente è nel suo momento migliore. Ci vorrà coraggio".

Quagliarella come Rivera

"Il fatto che Quagliarella possa eguagliare il numero di presenze in Serie A di un mito come Rivera la dice lunga sulla carriera di Fabio. E' arrivato a questo obiettivo che determina le sue qualità come calciatore, professionista e uomo".