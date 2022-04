Sampdoria, Giampaolo: "Ho visto il giusto spirito, sono soddisfatto"

GENOVA - La Sampdoria esce sconfitta da Marassi contro la Roma 1-0. Queste le parole del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, ai microfoni di Dazn: "Penso che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, è chiaro che speravamo in un risultato diverso, ma siamo stati in partita. La Roma ha qualità superiori alle nostre ma siamo riusciti a mascherarla concedendo pochissimo. E' vero che abbiamo creato poco, ma complessivamente la partita è stata equilibrata. Faccio i complimenti alla Roma ma l’atteggiamento mi è piaciuto. Si poteva fare qualcosa in più sullo 0-0 abbiamo avuto un paio di occasioni ma anche i giallorossi hanno tirato pochissimo. Gli episodi hanno fatto la differenza, la Roma li ha sfruttati e noi no".