Sampdoria, Damsgaard parzialmente in gruppo

GENOVA- La Sampdoria prosegue la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bologna con una doppia sessione di allenamento a Bogliasco. Nel corso della mattinata Marco Giampaolo e lo staff hanno diviso la squadra in gruppi alternando lavori in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazione tattica. Test parziale in gruppo per Damsgaard, che poi ha proseguito con il suo percorso differenziato di recupero. Individuali programmati per Conti e Giovinco. Iter personalizzato post-intervento chirurgico per Gabbiadini. Nel pomeriggio la squadra ha disputato una serie di partitelle a tema a campo ridotto e svolto lavori tecnico-tattici. Domani, venerdì, è in un programma una sola seduta pomeridiana.