GENOVA- A fine partita un centinaio di tifosi della Sampdoria si è fermato fuori dallo stadio nel punto in cui i pullman delle squadre lasciano il Ferraris. Gli ultrà hanno cercato di parlare con i giocatori ma la polizia lo ha impedito. La protesta è andata avanti per un paio di ore. I tifosi hanno gridato slogan e insulti contro i giocatori e l'allenatore. Ci sono stati momenti di tensione ma la situazione non è mai degenerata.